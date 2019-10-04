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Ламы начитывают 100 миллионов мантр в Калмыкии

Ламы начитывают 100 миллионов мантр в Калмыкии
Общество, 
В мероприятии участвует и руководитель улан-удэнского буддийского центра «Ринпоче Багша»

1 октября в большом молельном зале Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» прошло торжественное открытие затворничества Авалокитешвары под руководством ламы Сопы Ринпоче. Здесь состоится начитывание 100 миллионов мантр Авалокитешвары, сообщает фонд «Сохраним Тибет!»

С приветственными речами перед собравшимися прихожанами храма выступили почётный представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, духовный руководитель дацана «Ринпоче Багша» (Бурятия) Еше Лодой Ринпоче и глава фонда поддержания Махаянской Традиции лама Сопа Ринпоче.

Духовные наставники выразили общее мнение, что предстоящее затворничество по начитыванию 100 миллионов мантр Авалокитешвары «принесёт большую пользу жителям Калмыкии и всей России».

буддизм
 
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