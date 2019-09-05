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В дацане Бурятии пройдёт величественный Ганжур хурал

В дацане Бурятии пройдёт величественный Ганжур хурал
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Молебен будет проходить три дня

С 5 по 7 сентября в Шибертуйском дацане в Бичурском районе пройдёт молебен - величественный Ганжур хурал.

В течение трех дней - 5, 6, 7 сентября ламы Иволгинского дацана, ламы Улан-Удэнского дацана (Верхняя Берёзовка), студенты Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева и также ламы Шибертуйского дацана будут декламировать все 105 томов канона святого учения Будды «Ганжур».

- Ганжур хурал - это цитирование учения Будды Шакьямуни. В полном учении Будды насчитывалось намного больше томов и разных учений. В силу некоторых обстоятельств и времени эти книги до наших дней не дошли. Осталось вот это полное собрание - 105 томов. Чтение этих книг приводит в движение учение Будды Шакьямуни, и, тем самым, где эти книги декламируют, та местность становится чистой, а те, кто слушает это учение, получают великое благословение на свершение своих благих дел. Также в некоторых книгах старых лам рассказывается, что когда читают Ганжур, то все духи местности, лусады приходят послушать великое учение Будды, - сообщается в группе Буддийской традиционной Сангхи России.

«Сила текста Ганжура неописуема и велика. В словах и писаниях описать невозможно», так говорил Чже Цонкапа.

В нём собраны и записаны все наставления Учителя, дарованные им своим ученикам, последователям в течение всех 45 лет подвижнической жизни и деятельности во благо всех живых существ.

дацан буддизм
 
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