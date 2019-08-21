Её серебряная медаль помогла сборной России занять первое общекомандное место
Уроженка посёлка Невон Усть-Илимского района Иркутской области, победительница первенства Европы Алёна Тремасова стала серебряным призёром международного турнира по боксу «3rd Juniors Nations Cup». Соревнования проходили с 14 по 18 августа в сербском городе Врбас и собрали 176 спортсменов из 20 стран мира.
Алёна Тремасова выступала в весовой категории до 48 килограммов и провела три боя. В первом бою она одержала победу над соперницей из Индии, во втором оказалась сильнее спортсменки из Узбекистана. В финале Алёна уступила победительнице первенства Индии.
- В финале соперница, уроженка Дели, оказалась технически грамотнее. Она переиграла Алёну. По итогам турнира сборная России по боксу среди девушек заняла первое общекомандное место. Вторыми стали спортсменки Индии, на третьем месте – Сербия», – рассказал тренер Василий Ейников.
Напомним, в июне 2019 года Алёна Тремасова заняла первое место на первенстве Европы по боксу среди девушек 15-16 лет в Румынии. В мае прошлого года она победила на первенстве Европы по боксу среди спортсменок 13-14 лет в Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутская спортсменка стала призёром боксёрского турнира в Сербии
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