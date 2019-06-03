Спортсменка из Приангарья победила на первенстве Европы по боксу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В прошлом году она также выиграла первенство Европы по боксу в Болгарии.



Спортсменка из Иркутской области заняла первое место на первенстве Европы по боксу среди девушек 15-16 лет, которое с 24 мая по 1 июня проходило в румынском городе Галац. В турнире приняли участие 135 девушек из более 30 стран.



Уроженка посёлка Невон Усть-Илимского района Алёна Тремасова выступала в весовой категории до 46 килограммов и провела четыре победных поединка, выиграв в 1/8 финала итальянку, в 1/4 финала спортсменку из Украины, в полуфинале из Турции, а в финальном бою представительницу Англии (3:2).



В целом на первенстве Европы российская команда завоевала 23 медали (12 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые) и заняла первое место в общекомандном зачёте. Второе место заняла сборная Украины (2-3-8), третье – команда Ирландии (2-1-6).



Напомним, в мае прошлого года Алёна Тремасова победила на первенстве Европы по боксу среди спортсменок 13-14 лет в Албене в Болгарии. Алёна Тремасова является воспитанницей детско-юношеской спортивной школы Усть-Илимского района, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

