В Иркутской области создают маточное стадо омуля для заселения Байкала

В Братское водохранилище выпустили 100 тысяч штук молоди ценной рыбы
В рамках мероприятий по сохранению водных биологических ресурсов в Иркутской области в Братское водохранилище выпустили 485 тысяч штук подрощенной молоди омуля. Проект реализовывался по поручению губернатора региона Сергея Левченко с 2017 по 2019 годы. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Приангарья Николай Дмитриев в ходе очередного выпуска рыбы.
По информации заместителя министра, в 2019 году в водоём выпущено 100 тысяч штук подрощенной молоди байкальского омуля. В последующие годы работы по выпуску рыбы планируется продолжить.
- Целесообразность выпуска в Братское водохранилище подрощенной молоди подтверждается научными исследованиями. С одной стороны, это способствует созданию самовоспроизводящейся в притоках водохранилища популяции омуля, что позволяет его промышленный и любительский лов в условиях снижения запаса рыбы в озере Байкал. С другой стороны, рыба может быть использована для восстановления численности в Байкале. Учитывая, что темп роста байкальского омуля в Братском водохранилище практически в два раза выше, чем в озере Байкал, а его половое созревание наступает на 3-4 года раньше, в водохранилище можно практически в два раза быстрее создать полноценное маточное стадо рыбы, способное стать «донором» для Байкала, – отметил Николай Дмитриев.
По словам замминистра, за три года на реализацию мероприятий по выпуску подрощенной молоди омуля в Братское водохранилище было направлено около 3,2 млн. рублей. Средства – субвенция из федерального бюджета, выделенная Иркутской области на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов. Программа даёт свои результаты – рост популяции омуля в Братском водохранилище отмечают как рыбаки, осуществляющие промышленный вылов, так и рыбаки-любители, местные жители.
По словам специалистов, заготовка икры, из которой впоследствии появятся мальки, начинается осенью. Икра закладывается в специальные аппараты (аппараты Вейса), где инкубируется в течение семи месяцев. В середине апреля закачиваются пруды, в которые перемещаются появившиеся из икры личинки. В прудах для развития личинок созданы необходимые условия, сформирована естественная кормовая база. Там личинки превращаются в мальков и набирают необходимую навеску (средне-штучный вес одной особи). Навеска выпускаемой в водохранилище молоди омуля – 1,2 г.
Напомним, на территории Иркутской области воспроизводством ценных видов рыб занимаются два рыборазводных завода: Бельский и Бурдугузский. Их общая мощность составляет 11,1 млн. штук подрощенной молоди в год.
Кроме того, ежегодно в целях сохранения водных биологических ресурсов министерством сельского хозяйства региона осуществляются рыбохозяйственные мероприятия по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова). В этом году планируется очистить 66,61 кв. км Иркутского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
В Иркутской области создают маточное стадо омуля для заселения Байкала
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