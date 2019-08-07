В Чите начались российско-китайские соревнования по робототехнике

Школьники двух стран выберут сильнейших в робо-сумо и 3D-прототипированию







Сегодня, 7 августа, в центре детско-юношеского технического творчества Забайкальского края в Чите прошло торжественное открытие соревнований по робототехнике в рамках Международного научно-технического фестиваля. Его участниками стали школьники России и Китая.Фестиваль пройдёт с 5 по 9 августа. Он включает в себя соревнования школьников по робо-сумо и 3D-прототипированию, а также выставку интерактивных физических экспонатов.На выставке можно не только смотреть, но и самому экспериментировать. Любой желающий сможет стать свидетелем последних инновационных технологий. Выставка проходит в центре детско-юношеского технического творчества Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба минобразования региона.