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В Чите начались российско-китайские соревнования по робототехнике

В Чите начались российско-китайские соревнования по робототехнике
Общество,  Фото:pixabay.com
Школьники двух стран выберут сильнейших в робо-сумо и 3D-прототипированию

Сегодня, 7 августа, в центре детско-юношеского технического творчества Забайкальского края в Чите прошло торжественное открытие соревнований по робототехнике в рамках Международного научно-технического фестиваля. Его участниками стали школьники России и Китая.

Фестиваль пройдёт с 5 по 9 августа. Он включает в себя соревнования школьников по робо-сумо и 3D-прототипированию, а также выставку интерактивных физических экспонатов.

На выставке можно не только смотреть, но и самому экспериментировать. Любой желающий сможет стать свидетелем последних инновационных технологий. Выставка проходит в центре детско-юношеского технического творчества Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба минобразования региона.
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