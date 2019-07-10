Военные в Бурятии уничтожили «бандформирования»

Учения по уничтожению условного врага прошли на полигоне Бурдуны



В рамках активной фазы тактического учения с боевой стрельбой военнослужащие мотострелкового соединения на полигоне Бурдуны в Бурятии отработали блокирование и уничтожение крупного условного бандформирования. В учениях приняли участие порядка тысячи человек и около 300 единиц вооружения и боевой техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Ранее мотострелки выполнили инженерное оборудование огневых позиций. С помощью расчётов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» провели разведку целей в заданных квадратах.



В ходе практического розыгрыша на этапе боевой стрельбы военнослужащие с применением штатного вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72Б поразили статические и динамические мишени, имитирующие живую силу и легкобронированную технику вероятного противника.



Огневую поддержку оказали расчёты самоходных 152-мм гаубиц «Акация» и 120-мм миномётов.



Экипажи зенитных установок «Шилка» отработали поражение воздушных целей, в частности лёгкие квадрокоптеры, их имитировали миномётные осветительные мины.



Помимо этого, огневое воздействие на «противника» оказали расчёты гранатомётчиков РПГ-7В, также военнослужащие использовали штатное стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулемёты.



