Учения по уничтожению условного врага прошли на полигоне Бурдуны
В рамках активной фазы тактического учения с боевой стрельбой военнослужащие мотострелкового соединения на полигоне Бурдуны в Бурятии отработали блокирование и уничтожение крупного условного бандформирования. В учениях приняли участие порядка тысячи человек и около 300 единиц вооружения и боевой техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Ранее мотострелки выполнили инженерное оборудование огневых позиций. С помощью расчётов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» провели разведку целей в заданных квадратах.
В ходе практического розыгрыша на этапе боевой стрельбы военнослужащие с применением штатного вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72Б поразили статические и динамические мишени, имитирующие живую силу и легкобронированную технику вероятного противника.
Огневую поддержку оказали расчёты самоходных 152-мм гаубиц «Акация» и 120-мм миномётов.
Экипажи зенитных установок «Шилка» отработали поражение воздушных целей, в частности лёгкие квадрокоптеры, их имитировали миномётные осветительные мины.
Помимо этого, огневое воздействие на «противника» оказали расчёты гранатомётчиков РПГ-7В, также военнослужащие использовали штатное стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулемёты.
Военные в Бурятии уничтожили «бандформирования»
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