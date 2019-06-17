116 миллионов рублей ушли сегодня к забайкальским погорельцам

Ещё 700 миллионов рублей направят на восстановление чабанских стоянок



116 миллионов рублей сегодня уйдёт на счета 262 забайкальцам, потерявшим скот и сельхозимущество в ходе апрельских пожаров этого года. Им будет компенсированы утраченные имущество и скот. Ещё около 700 миллионов рублей будут направлены на восстановление 123 чабанских стоянок. Ранее в регион из федерального бюджета поступило 820 миллионов рублей на эти цели.



Как заявил министр сельского хозяйства Забайкалья Денис Бочкарёв на встрече с журналистами: «Мы провели масштабную работу, собрали документы, отправили в министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Ещё до 14 июня мы зарегистрировали соглашения, собрали заявления всех пострадавших, поэтому выплаты должны пройти оперативно». По его словам, все работы будут завершены не позднее 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкальского края.

