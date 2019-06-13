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В Иркутске открыли памятник купцу Михаилу Бутину

В Иркутске открыли памятник купцу Михаилу Бутину
Общество,  Фото:соцсети
Автор скульптуры - Илья Ставский

В Иркутске 12 июня открыли памятник купцу Михаилу Дмитриевичу Бутину - первому казначею Братства во имя святителя Иннокентия Иркутского, меценату, коллекционеру, учёному, изучавшему экономику родного края. Об этом сообщается в группе «Братство во имя святителя Иннокентия Иркутского» в «Фейсбуке». Памятник установлен на территории кафе «Узбекистон» на месте бывших бутинских подвалов. Автор скульптуры - Илья Ставский.

- Михаил Дмитриевич Бутин был гласным городской думы, потомственным почётным гражданином, за свои труды награждён орденами Станислава 3-й и 2-й степени, двумя большими золотыми медалями Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии и Европейского научного общества, большой серебряной медалью за участие в Парижской выставке 1878 и серебряной медалью Российского географического общества, - отмечается здесь.

Памятник Михаилу Дмитриевичу Бутину стал первым памятником купцам, работавшим в Иркутске.

Справка:

Михаил Дмитриевич Бутин (23 октября 1835, Нерчинск, Забайкальской области — 7 апреля 1907, Нерчинск, Забайкальской области) — купец 1-й гильдии, золотопромышленник, меценат, коммерции советник, потомственный почётный гражданин, гласный Иркутской городской думы.

Окончил Нерчинское уездное училище. Торговую деятельность начал приказчиком состоятельных нерчинско-заводских купцов Кандинских. Занимался самообразованием. Совершил поездки по России, в Европу и Америку. В 1866 вместе с братом Николаем создал фирму «Торговый дом братьев Бутиных». Фирме принадлежали железоделательный, солеваренный и 3 винокуренных завода, около 50 золотых приисков в Забайкальской, Амурской и Приморской областях. Бутины проводили выгодные операции, торгуя хлебом и мануфактурой. Организовывали поиски новых месторождений, обустраивали прииски, внедряли новейшие методы поиска и добычи золота.

Фирма Бутина после нескольких неурожаев и засухи в начале 1880-х годов, которая затруднила промывку золотоносных песков, оказалась несостоятельной. Поскольку большую часть капиталов Бутиных составляли кредиты, полученные в Москве, Нижнем Новгороде и за границей, их предприятия оказались в распоряжении кредиторов. Иркутские и московские купцы образовали «администрацию по делам братьев Бутиных», потребовав погасить долги досрочно. Более 10 лет Бутин доказывал в сибирских судах свою платёжеспособность и выиграл дело, но администраторы уже успели распродать важнейшие предприятия, получив огромные гонорары за управление. В итоге Бутины за 7 лет потеряли более 5 млн рублей и были разорёны. После смерти в 1892 году брата Бутина — Николая Дмитриевича — фирма прекратила существование.

Бутин — литератор, учёный, коллекционер. Опубликовал ряд статей об экономике края, в том числе «Сибирь и её дореформенные суды», которая дважды была издана в Петербурге (1898 и 1900). Последние годы жизни жил в основном в Иркутске. Перед смертью возвратился в Нерчинск.
памятник Иркутск
 
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