В Улан-Удэ «особенные» футболисты сыграли с командой КВН «Берег Байкала»

Соревнования «Кожаный Мяч — Кубок Coca-Cola» собрали около двух тысяч футболистов
12 июня завершились игры республиканского этапа всероссийских соревнований по детскому и юношескому футболу «Кожаный Мяч — Кубок Coca-Cola» в средней и старшей возрастных группах. Соревнования собрали около 2 000 участников.
В рамках соревнований состоялся юнифайд-матч: сыграли люди с особенностями развития Баргузинского психоневрологического интерната и сборная Бурятии, команда КВН «Берег Байкала».
Юнифайд-матч, ставший важной часть программы «Кожаного мяча» в Улан-Удэ, прошел на Центральном стадионе Бурятии. Участники показали настоящую игру, взаимовыручку и волю к победе. Юнифайд-матч стал очередным доказательством того, что все люди вне зависимости от физических и ментальных особенностей должны иметь равные возможности, и каждый из них может найти новых друзей и на футбольном поле.
Главный приз турнира для победителей в старшей возрастной группе будет известен позже. Победители средней возрастной группы смогут посетить товарищеский матч с участием национальной сборной России.
В число победителей республиканского этапа вошли:
Старшая группа, юноши
1 место – «Specially dengerous» (г. Улан-Удэ)
2 место – «Смайлики» (г. Улан-Удэ)
3 место – «Гранд» (г. Улан-Удэ)
4 место – «Селенга 03» (с.Селенгинск)
Старшая группа, девушки
1 место – «БГУ - 1» (г. Улан-Удэ)
2 место – «БГУ - 2» (г. Улан-Удэ)
3 место – «ЛОКО - 1» (г. Улан-Удэ)
4 место – «ЛОКО - 2» (г. Улан-Удэ)
Средняя возрастная группа, юноши
1 место – «Лидер» (г. Улан-Удэ)
2 место – «ДЮСШ 5» (г. Улан-Удэ)
3 место – «Медведи» (г. Улан-Удэ)
4 место – «ФК Сибирь» (г. Улан-Удэ)
Средняя возрастная группа, девушки
1 место – «Гусинка» (г. Гусиноозерск)
2 место – «Сибирячка» (г. Улан-Удэ)
3 место – «Уда» (г. Улан-Удэ)
4 место – «Росток» (г. Улан-Удэ)
Справка:
Самый известный и массовый турнир по детскому и юношескому футболу «Кожаный мяч» был создан в 1964 году по инициативе знаменитого советского вратаря Льва Яшина. За долгие годы существования турнира он помог раскрыть таких звезд советского и российского футбола как Олег Романцев, Андрей Шевченко, Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, Валерий Карпин, Алан Дзагоев и многих других.
С 2009 года система Coca-Cola в России является титульным партнером всероссийских соревнований «Кожаный мяч». С 2013 года соревнования в средней и старшей возрастных группах носят имя «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola». В этом году проходит уже 55-й, юбилейный сезон турнира.
В 2018 году в соревнованиях приняло участие рекордное количество ребят – более 1 200 000 человек со всей России.
В Улан-Удэ «особенные» футболисты сыграли с командой КВН «Берег Байкала»
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