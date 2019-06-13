В Улан-Удэ «особенные» футболисты сыграли с командой КВН «Берег Байкала»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования «Кожаный Мяч — Кубок Coca-Cola» собрали около двух тысяч футболистов



12 июня завершились игры республиканского этапа всероссийских соревнований по детскому и юношескому футболу «Кожаный Мяч — Кубок Coca-Cola» в средней и старшей возрастных группах. Соревнования собрали около 2 000 участников.



В рамках соревнований состоялся юнифайд-матч: сыграли люди с особенностями развития Баргузинского психоневрологического интерната и сборная Бурятии, команда КВН «Берег Байкала».



Юнифайд-матч, ставший важной часть программы «Кожаного мяча» в Улан-Удэ, прошел на Центральном стадионе Бурятии. Участники показали настоящую игру, взаимовыручку и волю к победе. Юнифайд-матч стал очередным доказательством того, что все люди вне зависимости от физических и ментальных особенностей должны иметь равные возможности, и каждый из них может найти новых друзей и на футбольном поле.



Главный приз турнира для победителей в старшей возрастной группе будет известен позже. Победители средней возрастной группы смогут посетить товарищеский матч с участием национальной сборной России.



В число победителей республиканского этапа вошли:



Старшая группа, юноши

1 место – «Specially dengerous» (г. Улан-Удэ)

2 место – «Смайлики» (г. Улан-Удэ)

3 место – «Гранд» (г. Улан-Удэ)

4 место – «Селенга 03» (с.Селенгинск)



Старшая группа, девушки

1 место – «БГУ - 1» (г. Улан-Удэ)

2 место – «БГУ - 2» (г. Улан-Удэ)

3 место – «ЛОКО - 1» (г. Улан-Удэ)

4 место – «ЛОКО - 2» (г. Улан-Удэ)



Средняя возрастная группа, юноши

1 место – «Лидер» (г. Улан-Удэ)

2 место – «ДЮСШ 5» (г. Улан-Удэ)

3 место – «Медведи» (г. Улан-Удэ)

4 место – «ФК Сибирь» (г. Улан-Удэ)



Средняя возрастная группа, девушки

1 место – «Гусинка» (г. Гусиноозерск)

2 место – «Сибирячка» (г. Улан-Удэ)

3 место – «Уда» (г. Улан-Удэ)

4 место – «Росток» (г. Улан-Удэ)



Справка:



Самый известный и массовый турнир по детскому и юношескому футболу «Кожаный мяч» был создан в 1964 году по инициативе знаменитого советского вратаря Льва Яшина. За долгие годы существования турнира он помог раскрыть таких звезд советского и российского футбола как Олег Романцев, Андрей Шевченко, Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, Валерий Карпин, Алан Дзагоев и многих других.



С 2009 года система Coca-Cola в России является титульным партнером всероссийских соревнований «Кожаный мяч». С 2013 года соревнования в средней и старшей возрастных группах носят имя «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola». В этом году проходит уже 55-й, юбилейный сезон турнира.



В 2018 году в соревнованиях приняло участие рекордное количество ребят – более 1 200 000 человек со всей России.



