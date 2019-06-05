Федеральный канал рассказал о бурятском проекте «Байкальский ветер»

Про проект «Байкальский ветер» рассказали в эфире федерального канала РЕН ТВ в новостях. Как сообщал «Байкал-Daily», в рамках этого проекта в Бурятии появилась учебная школа по водным видам спорта: любой желающий мог совершенно бесплатно мог попробовать себя в гребле на байдарках и каяках, сабсёрфинге, винсёрфинге.











<br />