Федеральный канал рассказал о бурятском проекте «Байкальский ветер»

Про проект «Байкальский ветер» рассказали в эфире федерального канала РЕН ТВ в новостях. Как сообщал «Байкал-Daily», в рамках этого проекта в Бурятии появилась учебная школа по водным видам спорта: любой желающий мог совершенно бесплатно мог попробовать себя в гребле на байдарках и каяках, сабсёрфинге, винсёрфинге.
«Экспертный совет в Москве определил победителей конкурса на получение президентских грантов. Их получат свыше 1600 некоммерческих организаций со всей страны. Между ними распределят почти 3 с половиной миллиарда рублей», - говорится в сюжете РЕН ТВ.
В числе тех идей и разработок, которые сейчас успешно реализуются в стране благодаря президентским грантам, назвали и бурятский проект по развитию водных видов спорта на Байкале – «Байкальский ветер».
В начале сюжета показывают ребёнка, собирающегося отправиться в сплав по реке со своим котом.
- Это наш кот, мы его взяли из «Байкальской Ривьеры». И теперь мы его назвали Барсик, это для него самый первый сплав, - говорит девочка.
Далее корреспондент рассказывает: «Для того чтобы Барсик с хозяйкой смог сплавиться по горной реке, активисты-экстремалы придумали проект, обошли другие заявки и выиграли президентский грант. Именно на эти деньги и купили каяки. Других вариантов научить этому детей в регионе не было».
- Таких распространённых видов спорта, которые можно без подготовки, к примеру, те же байдарки - у нас, к сожалению, не было. И мы всё время заказывали байдарки и брали в аренду у иркутян, - сообщила организатор проекта «Байкальский ветер» Оксана Климова.
Процесс (выборы победителей – ред.) сродни проходу по крутым порогам. Соискателей на гранты огромное количество. Экспертный совет в администрации президента сегодня определил новых победителей. Максимально прозрачным образом. Члены экспертного совета ещё перед заседанием специально настроились на открытость и прозрачность, добавляет журналист.
Свыше 9 тысяч заявок подали на конкурс в начале года. 1,5 тысячи гранты получили. Гранты разные: от десятков миллионов до десятков тысяч рублей. В общественно полезных делах результат далеко не всегда зависит от суммы вложений.
Оксана Климова, организатор проекта «Байкальский ветер», на своей странице в соцсети выразила благодарность Фонду президентских грантов.
- Мы на REN ТВ. И наш Барсик стал российской знаменитостью. Огромное спасибо Фонду президентских грантов за поддержку проекта, - написала она.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2018 года в местности Посольский сор на Байкале в Бурятии прошёл 11-й спортивно-развлекательный праздник «Байкальский ветер». Его провели для экстремалов-профессионалов и людей, предпочитающих активный отдых. Фестиваль водных видов спорта на Байкале собрал около 400 участников.
Недавно на НТВ показали сюжет о выигравшем на этом конкурсе грантов ещё одном проекте из Бурятии - по развитию лекарственного растениеводства.