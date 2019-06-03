НТВ рассказал о лекарственном растениеводстве в Бурятии

31 мая в эфире федерального канала НТВ в передаче «Сегодня» показали сюжет о победителях конкурса президентских грантов. Итоги конкурса подвели в Москве. Рассказывая о проектах, которые уже несколько лет успешно реализуются благодаря президентским грантам, корреспондент в материале упомянул и бурятскую разработку по развитию лекарственного растениеводства.











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«Бурятские учёные в своём стремлении сохранить тянутся ближе к земле. Здесь выращивают лекарственные растения. В том числе редкие, краснокнижные», - говорится в сюжете НТВ.