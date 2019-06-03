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НТВ рассказал о лекарственном растениеводстве в Бурятии

НТВ рассказал о лекарственном растениеводстве в Бурятии
Общество, 
«На Байкальской природной территории каждая соринка словно витаминка», - говорится в сюжете

31 мая в эфире федерального канала НТВ в передаче «Сегодня» показали сюжет о победителях конкурса президентских грантов. Итоги конкурса подвели в Москве. Рассказывая о проектах, которые уже несколько лет успешно реализуются благодаря президентским грантам, корреспондент в материале упомянул и бурятскую разработку по развитию лекарственного растениеводства.




«Бурятские учёные в своём стремлении сохранить тянутся ближе к земле. Здесь выращивают лекарственные растения. В том числе редкие, краснокнижные», - говорится в сюжете НТВ.

- Мы отрабатываем технологию промышленного выращивания лекарственных культур, в том числе многолетних и однолетних, - отмечает в сюжете Баир Цыденов, заведующий полигоном Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.

Журналист добавляет, что, кроме цели создания отрасли лекарственного растениеводства, местные ботаники рассчитывают создать и банк семян. Ведь Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край – всё это удивительная и по климату, и по экологии, и по составу почв Байкальская природная территория. Места, где как говорят, каждая соринка словно витаминка.

- Растения, произрастающие на Байкальской природной территории, накапливают больше биологически активных соединений. Именно поэтому их биологическая активность выше, - говорит Даниил Оленников, ведущий сотрудник лаборатории медико-биологических исследований Института общей экспериментальной биологии СО РАН.

Как сообщал «Байкал-Daily», проект по созданию экологически устойчивой модели выращивания лекарственных растений на Байкальской природной территории реализуется при поддержке Фонда президентских грантов с декабря 2017 года.

С участием научных экспертов на базе нескольких фермерских хозяйств Республики Бурятия и Иркутской области был получен первый положительный опыт выращивания более 20 видов ценных лекарственных культур. Кроме того, в Бурятии началось создание банка семян редких лекарственных растений Байкала. Проект расширяет географию и включает Забайкальский край, тем самым, охватывая в целом всю Байкальскую природную территорию.

Весной 2019 года сообщалось, что в рамках проекта также создаётся агрошкола лекарственного растениеводства. Она нацелена на сопровождение фермеров от закупки семян до обучения технологиям посадки, выращивания, ухода за посевами

растениеводство телевидение
 
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