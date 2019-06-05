Верблюжонку из Этнографического музея Бурятии дали необычное имя

От жителей Бурятии поступило очень много предложений
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 апреля в Этнографическом музее народов Забайкалья в «живом уголке» у молодой верблюдицы Жемчужины появился на свет малыш
. Тогда специалисты отметили, что рождение верблюда – это настоящее чудо, поскольку самка вынашивает детёныша 13 месяцев, а роды бывают не всегда удачными.
Жители Бурятии могли предложить имя для новорождённого. Были озвучены такие клички, как: Аталла (дар божий), Алмаз, Буся, Бюль-Бюль, Брауни, Булат, Булатик, Була, Булка, Апрель и др.
Недавно сотрудники музея выбрали для него имя. Малыша назвали Шумак.
- Больше месяца у нас верблюжонок оставался без имени. Было очень много предложений, мы благодарим всех, кто откликнулся и предлагал свои варианты. Сами тоже очень долго думали, какое имя ему подойдёт больше, и остановились на варианте Шумак. Это имя подходит ему и по характеру, и по внешности мы считаем. И тем более верблюжонок у нас всё-таки из Тункинской долины, - сказала Наталья Третьякова, ветеринарный врач Этнографического музея народов Забайкалья.
На сегодня посетители уже могут посмотреть на Шумака в музее.
От жителей Бурятии поступило очень много предложений
В Бурятии стартует флешмоб в поддержку альтернативных видов транспорта
Концерт состоится в рамках офф-программы «Голос кочевников»
Всем участникам были вручены сертификаты участия
Из областного бюджета на проведение фестиваля и постановку новой оперы выделено 6,8 млн рублей
Благодаря собаке полицейские нашли живым и невредимым заблудившегося в лесу человека
Даже пришлось отказаться от турнира по разбиванию кости на Сурхарбане
Горожан ждёт литературно-музыкальная программа
Диана Шахурова стала победителем первенства в зачёте с высотой препятствий 50 см
Экскурсию организовали для пожилых людей из Посольского дома-интерната
Перенесено время и место прощания с известным тренером по вольной борьбе Василием Гармаевым
Власти призывают улан-удэнцев пересаживаться на общественный транспорт
Мужчина неоднократно был задержан нетрезвым за рулём
Дачникам рекомендуют позаботиться о насаждениях
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 июня по республике днём по юго-западу и северу местами дождь, в горах севера с мокрым снегом, по остальной территории без осадков, утром местами туман