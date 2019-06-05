Верблюжонку из Этнографического музея Бурятии дали необычное имя

На сегодня посетители уже могут посмотреть на Шумака в музее.

Публикация от Этнографический Музей (@etno_museum03) 30 Май 2019 в 12:41 PDT

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