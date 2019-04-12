В Этнографическом музее Бурятии родился верблюжонок

Жители республики могут выбрать ему имя
В Этнографическом музее народов Забайкалья пополнение в «живом уголке». 10 апреля у молодой верблюдицы Жемчужины появился на свет малыш.
- Верблюжонку всего несколько часов и он находится с мамой в одном из загонов. Сейчас животные должны побыть на карантине пока не окрепнут, - сообщили в музее.
По словам специалистов, рождение верблюда - настоящее чудо, поскольку самка вынашивает детёныша 13 месяцев, а роды бывают не всегда удачными.
Через две-три недели малыша смогут увидеть посетители музея. А пока жители республики могут предложить имя для верблюжонка. Опрос идёт на странице в Instagram. Озвучены такие клички как: Аталла (дар божий), Алмаз, Буся, Бюль-Бюль, Брауни, Булат, Булатик, Була, Булка, Апрель.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе спасли от одиночества другую верблюдицу по кличке Сэсэг
. Для неё привезли двух самцов из Тункинского района.
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