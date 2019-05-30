В открытом всероссийском турнире участвовали более 400 спортсменов
Бурятские борцы завоевали 4 медали на открытом всероссийском турнире «Кубок мэра города Хабаровск по спортивной борьбе», который состоялся 18 и 19 мая. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».
За награды в Хабаровске боролись более 400 спортсменов из 32 субъектов России. Также участниками турнира стали борцы из Китая и Казахстана.
В итоге отлично себя показал на ковре бурятский борец Чимит Жамсаранов. Он завоевал золото в весовой категории 57 кг и выполнил норматив мастера спорта России. Серебро завоевал Андрей Хорлоев в весовой категории 74 кг. Бронзой отличились два спортсмена из Бурятии - Ананда Дашиев (весовая категория 61 кг) и Ринчин Янданов (весовая категория 70 кг).
Бурятские борцы завоевали 4 медали на Кубке мэра Хабаровска
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Николай Вербицкий уступил победителю 0,39 секунды
Владимир Невский был наставником многих туристов Бурятии
На полигоне Бурдуны возведены «сирийские валы»
Землячек можно поддержать в голосовании в Instagram
Они призывают «спасать, а не болтать»
Гости увидят самые древние и особо ценные архивные документы республики
Приглашаются на мероприятие ребята от 7 до 12 лет
В работе форума принимают участие представители Минвостокразвития России, Дальневосточного и Сибирского округов, эксперты и общественники
Также на мастер-классе планируется демонстрация блюд кухни Прикамья
Она будет бороться за звание лучшего в Москве
Улан-Удэ присоединится к международному дню без табачного дыма
Заявки принимаются до 20 июня
Эту субсидию предлагают выплачивать при рождении третьего ребёнка
Мероприятие проведут для потенциальных мам и пап в Заиграевском районе
За победу боролись 11 сотрудников