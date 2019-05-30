Бурятские борцы завоевали 4 медали на Кубке мэра Хабаровска

В открытом всероссийском турнире участвовали более 400 спортсменов



Бурятские борцы завоевали 4 медали на открытом всероссийском турнире «Кубок мэра города Хабаровск по спортивной борьбе», который состоялся 18 и 19 мая. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».



За награды в Хабаровске боролись более 400 спортсменов из 32 субъектов России. Также участниками турнира стали борцы из Китая и Казахстана.



В итоге отлично себя показал на ковре бурятский борец Чимит Жамсаранов. Он завоевал золото в весовой категории 57 кг и выполнил норматив мастера спорта России. Серебро завоевал Андрей Хорлоев в весовой категории 74 кг. Бронзой отличились два спортсмена из Бурятии - Ананда Дашиев (весовая категория 61 кг) и Ринчин Янданов (весовая категория 70 кг).



