19 апреля в Бурятии стартует Байкальский лыжный марафон

По традиции он пройдёт на льду Баргузинского залива



С 19 по 20 апреля на заснеженный лёд Баргузинского залива выйдут более 500 любителей лыжных гонок. Байкальский лыжный марафон примет не только спортсменов из регионов России, также приедут атлеты из Чехии, Японии, Эстонии, Монголии и Китая. Будут состязаться паралимпийцы и сурдолимпийцы.



Байкальский лыжный марафон ежегодно входит в официальный календарь Всероссийской лыжной серии «RussiaLoppet». Также в качестве технического делегата от Международной федерации лыжного спорта приедет Анжело Коррадини.



Не обойдётся и без профессиональных спортсменов. Своё участие подтвердила четырёхкратная чемпионка Всемирной зимней Универсиады –-2019 Алиса Жамбалова. На лёд Байкала также выйдут специальные гости соревнований: олимпийская чемпионка 1998, 2002, 2006 годов, чемпионка мира 2001 и 2005 года Юлия Чепалова и чемпион мира 2005, бронзовый призёр Олимпийских Игр 2006 года, серебряный призёр чемпионата мира 2007 Василий Рочев.



- Мы не просто приглашаем олимпийских чемпионов, почётных гостей. С ними будет развёрнута широкая работа по пропаганде лыжного спорта в целом. Также будет проведена пресс-конференция, автограф-сессия, интервью, фотографирование. Наши гости будут участвовать в открытии марафона и награждении победителей, – сообщил директор оргкомитета «Байкальского лыжного марафона» Дмитрий Петренко.



В первый день, 19 апреля, соревнуются юные лыжники. Участники 14 – 15 лет побегут 5 километров, те кто младше – 1 и 3 км.



20 апреля состоится торжественное открытие и дистанцию в 50 километров отправятся покорять участники от 21 до 59 лет и юниоры 18-19 лет. Спортсмены старше 60 лет пройдут 30 километров. Такую же дистанцию преодолеют женщины и юниорки. Отдельно выступят паралимпийцы и сурдолимпийцы – их дистанция будет составлять 20 и 10 километров.



- 20 апреля в 10 часов утра у нас состоится торжественное открытие, в 11:00 уже будет дан старт. Участникам будут выданы майки. Они подарочные. Также финишёры будут награждены медалями, – поделился президент Федерации лыжных гонок Бурятии Александр Терехов.



Ежегодно Байкальский лыжный марафон собирает несколько сотен профессионалов и любителей лыжных гонок. В 2018 году в соревнованиях приняло участие более 430 человек из 7 стран мира и 23 регионов России.



