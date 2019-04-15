В Улан-Удэ приставы за вечерний рейд арестовали три машины

Общество, Фото: из архива

В Улан-Удэ в минувшую пятницу судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд



Автомобилистов проверяли на предмет наличия задолженностей по исполнительным производствам, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Рейд проходил в вечернее время в районе Истока и Верхней Берёзовки. В течение двух часов судебные приставы проверили с помощью интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств» порядка 190 автомобилистов. Свыше 60 автомобилистов получили требования о явке на приём к судебным приставам.



Трое должников имевшие наиболее крупные суммы задолженностей подверглись аресту транспортных средств марок – Toyota Ipsum, Mazda Demio и Mazda Titan. У собственника Toyota Ipsum имелась крупная задолженность по алиментам на сумму свыше 700 тысяч рублей, у Mazda Demio – 200 тысяч в пользу Тинькоф банк и у водителя Mazda Titan кредитный долг на 1 млн. рублей.



- Это первое рейдовое мероприятие в этом сезоне. С наступлением тёплого времени года рейды возобновляться и будут проводиться на постоянной основе на крупных магистральных улицах и дорогах города, в том числе по направлению к местам отдыха, - отмечает Евгений Ханхараев, начальник отдела организации розыска, реализации арестованного имущества управления ФССП России по Бурятии.

