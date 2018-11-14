В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Заиграевского района Бурятии нарушали законодательство о закупках.
Установлено, что между комитетом по архитектуре, имуществу и земельным отношениям администрации Заиграевского района и ООО «ВСЭМпромкомплект С» заключён муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту электрических сетей.
В нарушение закона администрацией района своевременно не были оплачены исполненные работы.
В целях защиты прав предпринимателей прокурор района внёс главе администрации района представление об устранении нарушений закона. После этого задолженность перед поставщиком в размере около 100 тысяч рублей погашена.
Кроме того, в отношении председателя комитета по архитектуре, имуществу и земельным отношениям районной администрации возбуждено дело об административном нарушении. Должностное лицо привлечено к административной ответственности, его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В районе Бурятии не своевременно рассчитывались по контракту
Общество, Фото:
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