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В районе Бурятии не своевременно рассчитывались по контракту

В районе Бурятии не своевременно рассчитывались по контракту
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Заиграевского района Бурятии нарушали законодательство о закупках.

Установлено, что между комитетом по архитектуре, имуществу и земельным отношениям администрации Заиграевского района и ООО «ВСЭМпромкомплект С» заключён муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту электрических сетей.

В нарушение закона администрацией района своевременно не были оплачены исполненные работы.

В целях защиты прав предпринимателей прокурор района внёс главе администрации района представление об устранении нарушений закона. После этого задолженность перед поставщиком в размере около 100 тысяч рублей погашена.

Кроме того, в отношении председателя комитета по архитектуре, имуществу и земельным отношениям районной администрации возбуждено дело об административном нарушении. Должностное лицо привлечено к административной ответственности, его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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