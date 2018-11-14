По данным Бурятского гидрометцентра, 14 ноября по республике местами небольшой снег, по северному Прибайкалью умеренные снегопады
Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 15-20 м/с, метели. Температура ночью 19-25, местами по Прибайкалью 10-15, по юго-западным, местами северным районам до 30-35, днём 7-13, местами 15-20 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём до 15 м/с. Температура ночью 18-20, днём 8-10 мороза.
В Улан-Удэ до 10 градусов мороза
Общество, Фото:
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