Состоится плановый ремонт
Сегодня, 29 октября, в Улан-Удэ будут отключены светофоры на перекрёстке улиц Борсоева, Воровского и Куйбышева, а также на улице Куйбышева в районе средней школы №1. Они не будут работать с 13 до 17 часов.
Причина отключения – плановый ремонт ОАО «Улан-Удээнерго».
Также завтра, 30 октября, с 08:30 до 10:00 не будут работать светофоры на перекрёстках улиц Ленина и Ербанова и Ербанова и Коммунистическая.
Сегодня в Улан-Удэ отключат два светофора
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