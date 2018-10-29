Сегодня в Улан-Удэ отключат два светофора

Состоится плановый ремонт



Сегодня, 29 октября, в Улан-Удэ будут отключены светофоры на перекрёстке улиц Борсоева, Воровского и Куйбышева, а также на улице Куйбышева в районе средней школы №1. Они не будут работать с 13 до 17 часов.



Причина отключения – плановый ремонт ОАО «Улан-Удээнерго».



Также завтра, 30 октября, с 08:30 до 10:00 не будут работать светофоры на перекрёстках улиц Ленина и Ербанова и Ербанова и Коммунистическая.

