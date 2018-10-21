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В Москве ищут бурята для съёмок в ролике ЦСКА

В Москве ищут бурята для съёмок в ролике ЦСКА
Общество, 
Также ищут девушку-азиатку «аниме-тян»

Специалисты по кастингу в Москве объявили необычную вакансию для съёмок в ролике поддержку команды ЦСКА.

«Для съёмки ищу актера якута/бурята/калмыка 40-55 лет. Съёмка ролика в поддержку команды ЦСКА. Занятость во второй половине дня не больше 40 минут. Роль – якутский/бурятский шаман в характерном костюме и с бубном в руках», - говорится в сообщении.

За участие в съёмках актёру предлагают 2 тысячи рублей.

Для этого же видео ищут крупного молодого парня, уроженца Кавказа «а-ля Хабиб Нурмагомедов», мужчину славянской внешности с крупными татуировками и девушку-модель азиатской внешности «аниме-тян»

Съёмки необычного ролика состоятся 23 октября.

видео кастинг спорт футбол
 
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