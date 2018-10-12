Контрактниками в Восточном округе чаще всего становятся водители
С начала текущего года более 7 тысяч человек заключили первый контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Более половины из них заключило контракт в армии из числа военнослужащих по призыву или вместо прохождения обязательной срочной службы, сообщает пресс-служба ВВО.
Наиболее востребованными специальностями являются водители всех категорий, в том числе механики-водители. Набор на данные должности составил около половины всех набранных военнослужащих по контракту.
На выбор кандидатам на военную службу предоставлено множество различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в объединении ВВС и ПВО.
Наибольший интерес к военной службе по контракту проявляют жители Забайкалья, Бурятии и Приморья. Именно в эти регионы поступили в текущем году передовые мобильные пункты набора на контракт на базе автомобиля повышенной проходимости - КамАЗ. Они уже приступили к плановым выездам на акции в города и посёлки регионов. Главная цель новых мобильных пунктов заключается в информировании граждан о службе в современной российской армии.
Бурятия в лидерах по числу будущих контрактников
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Работы продолжатся до следующей осени
Он пообещал, что на его концерте «будет невероятно круто»
Контрактниками в Восточном округе чаще всего становятся водители
Предложение подготовил Центр стратегических разработок
В рамках проекта родители и их дети смогут почитать книги, принять участие в играх, викторинах
Она гостила у подруги
1 октября в актовом зале администрации Советского района состоялось награждение победителей городского туристско-краеведческого фестиваля «Туриада – 2018», посвящённого международному Дню туризма
Они путешествуют по маршруту «Легенды Байкала»
Без стены остались соседские сени
Уже сегодня он начнёт работать в режиме «жёлтого мигания»
Священнослужители освятят здание
Ожидаемое число участников - более 30 000 человек
Скончался командующий Восточным округом войск Росгвардии Игорь Груднов
Поиски сестры продолжаются
С сегодняшнего дня в столице Бурятии начинает работу информационный портал «Родители Улан-Удэ»