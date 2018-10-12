Бурятия в лидерах по числу будущих контрактников

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Контрактниками в Восточном округе чаще всего становятся водители



С начала текущего года более 7 тысяч человек заключили первый контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Более половины из них заключило контракт в армии из числа военнослужащих по призыву или вместо прохождения обязательной срочной службы, сообщает пресс-служба ВВО.



Наиболее востребованными специальностями являются водители всех категорий, в том числе механики-водители. Набор на данные должности составил около половины всех набранных военнослужащих по контракту.



На выбор кандидатам на военную службу предоставлено множество различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в объединении ВВС и ПВО.



Наибольший интерес к военной службе по контракту проявляют жители Забайкалья, Бурятии и Приморья. Именно в эти регионы поступили в текущем году передовые мобильные пункты набора на контракт на базе автомобиля повышенной проходимости - КамАЗ. Они уже приступили к плановым выездам на акции в города и посёлки регионов. Главная цель новых мобильных пунктов заключается в информировании граждан о службе в современной российской армии.

