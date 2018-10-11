На состязания прибыли 300 человек
В Иволгинском районе в конце сентября прошли республиканские соревнования по технике пешеходного туризма памяти Черняева. Мероприятие собрало около 300 человек, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Состязания выявили сильнейших спортсменов по пешеходной дистанции и позволили участникам обменяться опытом, укрепить дружеские связи.
Результаты соревнований следующие:
- группа 16-21:
- 1 место – команда Республиканского многоуровневого колледжа;
- 2 место – команда «Атлант-2» ВСГУТУ;
- 3 место – команда «Атлант-3» ВСГУТУ;
- группа 14-16:
- 1 место – команда СОШ №7 «Байкал»;
- 2 место – команда турклуба «Эдельвейс», Кабанский район;
- 3 место – команда «Дружина»;
- личные (юноши) 16-21:
- 1 место – Лебедев Дмитрий (Атлант-2);
- 2 место – Сампилов Андрей (РМК);
- 3 место – Ринчинов Бэликто (Атлант-2);
- личные (девушки) 16-21:
- 1 место – Макарова Снежана (Атлант-2);
- 2 место – Кладова Марина (РМК).
В Бурятии прошли соревнования по пешеходному туризму
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бекетов почти 400 лет назад открыл для России Забайкалье
На состязания прибыли 300 человек
Интерактивную напольную экологическую игру для детей «Увлекательная экспедиция вокруг Байкала» создали совместно Областная детская библиотека им. Марка Сергеева и ассоциация «Защитим Байкал вместе»
Здесь размещена информация практически обо всех кружках и секциях от 180 учреждений региона
На личный приём мэра Улан-Удэ Александра Голкова пришёл представитель Храма Георгия Победоносца
Он заглянул к иркутскому мастеру
В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 12 октября состоится Кубок Азии по ушу-саньда
Держатели банковской карты «Мир» смогут оплачивать покупки или проезд с помощью браслетов и брелоков
5 учащимся ДШИ присуждена стипендия
Чемпионат и первенство Сибири впервые пройдут в водноспортивном комплексе
Опубликовано расписание вступительных испытаний в Республиканскую школу плавания
Ювелирные изделия из янтаря весом почти 19 килограммов были обнаружены при осмотре автомобиля гражданина
Возбуждено административное дело
Они убрали мусор, покрасили бордюры
Зверёк спрыгнул с окна квартиры на третьем этаже и сбежал