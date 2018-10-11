В Бурятии прошли соревнования по пешеходному туризму

На состязания прибыли 300 человек



В Иволгинском районе в конце сентября прошли республиканские соревнования по технике пешеходного туризма памяти Черняева. Мероприятие собрало около 300 человек, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



Состязания выявили сильнейших спортсменов по пешеходной дистанции и позволили участникам обменяться опытом, укрепить дружеские связи.



Результаты соревнований следующие:



- группа 16-21:

- 1 место – команда Республиканского многоуровневого колледжа;

- 2 место – команда «Атлант-2» ВСГУТУ;

- 3 место – команда «Атлант-3» ВСГУТУ;



- группа 14-16:

- 1 место – команда СОШ №7 «Байкал»;

- 2 место – команда турклуба «Эдельвейс», Кабанский район;

- 3 место – команда «Дружина»;



- личные (юноши) 16-21:

- 1 место – Лебедев Дмитрий (Атлант-2);

- 2 место – Сампилов Андрей (РМК);

- 3 место – Ринчинов Бэликто (Атлант-2);



- личные (девушки) 16-21:

- 1 место – Макарова Снежана (Атлант-2);

- 2 место – Кладова Марина (РМК).



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