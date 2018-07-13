В Гусиноозёрске закрылся филиал станции переливания крови

Здесь будут проходить выездные дни донора



Бурятская республиканская станция переливания крови организует Дни донора для заготовки крови в выездных условиях.



В связи с закрытием Гусиноозерского филиала станции переливания крови в запланированы выездные дни донора один раз в квартал: 30 июля, 3 октября и 3 декабря.



Выездной День донора в Гусиноозерске пройдет 30 июля с 8.00 до 13.00. Мобильный пункт заготовки крови будет расположен возле администрации города.



- Для того чтобы подготовить потенциальных доноров к предстоящей донации, станция переливания крови практикует ряд ознакомительных лекций для слушателей, где мы в свою очередь стараемся объяснить людям, для кого нужна донорская кровь, как можно стать донором, и какие есть преимущества для донора. Лекции будут проведены 26 июля в организациях города, - говорится в сообщении Бурятской станции переливания крови.

