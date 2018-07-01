Эксперты в области права Восточной Азии соберутся в Улан-Удэ

С 2 по 4 июля на базе ВСГУТУ»состоится международный научный форум экспертов в области права Восточной Азии



Научная программа Форума предусматривает участие около 100 ведущих экспертов, ученых и практиков, в области современного гражданского, гражданско-процессуального, предпринимательского и арбитражного процессуального права, истории права, теории и практики суверенитета, а также международных отношений и правового обеспечения национальной безопасности стран Восточной Азии.



Также будут организованы круглые столы.



Организаторы ставят задачу превратить форум в постоянно действующую научную площадку, сообщает пресс-служба минобрнауки.



