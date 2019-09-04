 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Сентября

03 Сентября

Популярное

Бурятия принимает участие в Восточном экономическом форуме

Бурятия принимает участие в Восточном экономическом форуме
Экономика, 
Представители Бурятии продемонстрируют промышленный потенциал республики

4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета стартовал пятый Восточный экономический форум.

Бурятия принимает участие в форуме впервые. Представители республики приняли участие в выставке для дальневосточных регионов «Улица Дальнего Востока» на набережной ДВФУ. Гости и участники форума познакомились с уникальной культурой и традициями народов, населяющих регион, а также узнали о крупнейших экономических, инфраструктурных, туристических и культурных проектах региона.

Также Бурятия представляет на ВЭФ отдельный павильон и презентует промышленный потенциал, наработки Улан-Удэнского авиационного завода, проекты в области туризма, восточной медицины и другое.

ВЭФ-2019 будет юбилейный, в его рамках состоится демонстрация основных достижений по итогам прошедших форумов.

ВЭФ направлен на расширение многостороннего сотрудничества стран, прежде всего, Азиатско-Тихоокеанского региона и поиск новых направлений социально-экономического развития Дальнего Востока.

В форуме примут участие первые лица государств — президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Уже зарегистрировано более 4000 участников из более чем 60 стран. Самые многочисленные делегации – из Японии, КНР, Индии, Великобритании, США, Швейцарии, Италии.

Работа форума пройдёт по четырём направлениям: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества», «Новые решения для повышения качества жизни».

В рамках деловой программы форума запланировано проведение бизнес-диалогов со странами АТР. Пройдут Российско-Китайский форум СМИ, межправительственная Российско-Сингапурская комиссия высокого уровня, конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана», заседание общественного совета Северного морского пути и другое.

Бурятия представляет на ВЭФ отдельный павильон и презентует промышленный потенциал, наработки Улан-Удэнского авиационного завода, проекты в области туризма, восточной медицины и другое.

6 сентября форум завершит работу, сообщает минтуризма Бурятии.

правительство республики форум
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия принимает участие в Восточном экономическом форуме
Бурятия принимает участие в Восточном экономическом форуме
Экономика, 04.09.2019
Представители Бурятии продемонстрируют промышленный потенциал республики
Бурятии помогут в поиске иностранных инвесторов
Бурятии помогут в поиске иностранных инвесторов
Экономика, 04.09.2019
Алексей Цыденов подписал соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о привлечении зарубежных инвестиций  
Школу ушу в Улан-Удэ ждёт грандиозный ремонт
Школу ушу в Улан-Удэ ждёт грандиозный ремонт
Экономика, 03.09.2019
По словам президента федерации ушу Бурятии Игоря Марковца, «мечтать о таком зале они и не могли»
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ строят сети водоснабжения
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ строят сети водоснабжения
Экономика, 03.09.2019
Второй этап по водоснабжению Истока завершится до 1 ноября
В Чите построят лабораторию для изучения африканской чумы свиней
В Чите построят лабораторию для изучения африканской чумы свиней
Экономика, 02.09.2019
Стоимость строительства составит 487 миллионов
В Улан-Удэ стадион «Спартак» перенесут на остров
В Улан-Удэ стадион «Спартак» перенесут на остров
Экономика, 02.09.2019
На месте стадиона БГУ построят Национальный музей
В Улан-Удэ построят кондитерскую фабрику и фанерный завод
В Улан-Удэ построят кондитерскую фабрику и фанерный завод
Экономика, 02.09.2019
Объём инвестиций в строительство предприятий составит 884 млн рублей
РСТ: В Бурятии один из самых низких тарифов на электроэнергию
РСТ: В Бурятии один из самых низких тарифов на электроэнергию
Экономика, 02.09.2019
Если бы не повышение НДС, тарифы бы в Бурятии вообще не выросли
Леонид Белых: Улан-Удэнский авиазавод только прогрессирует
Леонид Белых: Улан-Удэнский авиазавод только прогрессирует
Экономика, 01.09.2019
На праздновании 8о-летия Улан-Удэнского авиационного завода управляющий директор Леонид Белых подчеркнул: «Нам есть чем радовать и есть чем гордиться»
Улан-Удэ получит беспрецедентное финансирование в ближайшие годы
Улан-Удэ получит беспрецедентное финансирование в ближайшие годы
Экономика, 31.08.2019
Власти впервые приняли комплексный план развития Улан-Удэ на пятилетку с финансированием больше чем 200 миллиардов
В Усолье-Сибирском восстанавливают заброшенный в 90-е детсад
В Усолье-Сибирском восстанавливают заброшенный в 90-е детсад
Экономика, 30.08.2019
Стоимость реконструкции – 104 миллиона рублей
Мэрия Улан-Удэ возьмёт кредиты на 97 млн рублей
Мэрия Улан-Удэ возьмёт кредиты на 97 млн рублей
Экономика, 30.08.2019
«В связи с необходимостью решения неотложных вопросов», - объяснили будущие займы в мэрии
В Бурятии приобрели 10 лесопатрульных автомобилей
В Бурятии приобрели 10 лесопатрульных автомобилей
Экономика, 29.08.2019
Новые машины могут проезжать в труднопроходимых местах

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^