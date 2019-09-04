Бурятия принимает участие в Восточном экономическом форуме

Представители Бурятии продемонстрируют промышленный потенциал республики
4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета стартовал пятый Восточный экономический форум.
Бурятия принимает участие в форуме впервые. Представители республики приняли участие в выставке для дальневосточных регионов «Улица Дальнего Востока» на набережной ДВФУ. Гости и участники форума познакомились с уникальной культурой и традициями народов, населяющих регион, а также узнали о крупнейших экономических, инфраструктурных, туристических и культурных проектах региона.
Также Бурятия представляет на ВЭФ отдельный павильон и презентует промышленный потенциал, наработки Улан-Удэнского авиационного завода, проекты в области туризма, восточной медицины и другое.
ВЭФ-2019 будет юбилейный, в его рамках состоится демонстрация основных достижений по итогам прошедших форумов.
ВЭФ направлен на расширение многостороннего сотрудничества стран, прежде всего, Азиатско-Тихоокеанского региона и поиск новых направлений социально-экономического развития Дальнего Востока.
В форуме примут участие первые лица государств — президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
Уже зарегистрировано более 4000 участников из более чем 60 стран. Самые многочисленные делегации – из Японии, КНР, Индии, Великобритании, США, Швейцарии, Италии.
Работа форума пройдёт по четырём направлениям: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества», «Новые решения для повышения качества жизни».
В рамках деловой программы форума запланировано проведение бизнес-диалогов со странами АТР. Пройдут Российско-Китайский форум СМИ, межправительственная Российско-Сингапурская комиссия высокого уровня, конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана», заседание общественного совета Северного морского пути и другое.
Бурятия представляет на ВЭФ отдельный павильон и презентует промышленный потенциал, наработки Улан-Удэнского авиационного завода, проекты в области туризма, восточной медицины и другое.
6 сентября форум завершит работу, сообщает минтуризма Бурятии.
Бурятия принимает участие в Восточном экономическом форуме
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