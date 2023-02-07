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МегаФон запустил решение для организации корпоративной телефонии

МегаФон запустил решение для организации корпоративной телефонии
Бизнес,  Фото:pexels.com
МегаФон запустил отечественное решение для организации телефонии «Корпоративная АТС». Сервис поможет организовать телефонную связь в крупных компаниях, а также эффективно построить работу контактных центров

«Корпоративная АТС» от МегаФона реализована на базе отечественного ПО и включена в реестр Минцифры. Решение интегрируется с любыми внутренними системами компаний и даёт возможность бесшовного перехода с аналогичных зарубежных сервисов, что особенно актуально для бизнеса в условиях импортозамещения.

Сервис ориентирован на компании крупного бизнеса, которым базового функционала платформ по организации телефонии уже недостаточно для создания единого телефонного пространства. «Корпоративная АТС» гибко адаптируется под индивидуальные требования клиентов и позволяет организовать единую унифицированную систему коммуникаций, объединив территориально распределённые структуры в одну телефонную сеть, а также подключить и организовать работу корпоративных или аутсорсинговых контактных центров.

- Стабильная связь и современные коммуникационные сервисы сегодня служат основой построения эффективных бизнес-коммуникаций. Благодаря интеграции с любыми CRM-системами и программным обеспечением от разных производителей, «Корпоративная АТС» собирает в едином решении всю необходимую информацию – историю обращений и заказов, запись разговоров и статистику, помогая поддерживать высокую скорость обслуживания клиентов. Функционал платформы можно дополнить другими решениями МегаФона, например, подключить голосовых роботов и системы распознавания и синтеза речи Speech-to-Text, - рассказал Кирилл Самошонков, директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

Для сотрудников контактных центров доступна система записи и оценки разговора, визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и расписанию с возможностью переключения между установленными сценариями ответа. Пользователь может установить неограниченное количество сценариев переадресации и при помощи голосового меню (IVR) эффективно распределять входящие звонки, снижая количество пропущенных вызовов и уменьшая нагрузку на операторов.


МегаФон

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