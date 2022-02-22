Турфирма попросила прощения за «нагадивших» туристов на Байкале









В своём сообщении туроператор признается, что не уследили за своими туристами.



- Совершили ужасную ошибку, просим прощения. Еще просим, пожалуйста, выставите опровержение, что мы сразу среагировали, вот вам видеодоказательство. Но то, что нам приписывают кострище и весь мусор там, мы так не поступаем, мы даже у себя на лагере поставили биотуалет, что бы туристы по углам не бегали, скиньте, пожалуйста, опровержение. Мы все убрали, - говорится в посте.





В своём сообщении туроператор признается, что не уследили за своими туристами.- Совершили ужасную ошибку, просим прощения. Еще просим, пожалуйста, выставите опровержение, что мы сразу среагировали, вот вам видеодоказательство. Но то, что нам приписывают кострище и весь мусор там, мы так не поступаем, мы даже у себя на лагере поставили биотуалет, что бы туристы по углам не бегали, скиньте, пожалуйста, опровержение. Мы все убрали, - говорится в посте.

Жителей Бурятии возмутила непорядочность туристов, отдыхавших недавно на Ольхоне. После них осталась куча мусора, а также кострище. В том числе туристы забавлялись распитием алкоголя из лунок во льду (этот новомодный ритуал, кстати, жители побережий Байкала не одобряют), но трубочки и прочий мусор бросили на озере.После гневных комментариев в соцсети турфирма «Байкал Макс» разместила видео уборки мусора на озере вблизи острова Ольхон. Сотрудники компании собрали мешок мусора, убрали следы кострища и попросили прощения за своих туристов, которые не удосужились прибрать за собой на Байкале. Видео появилось в паблике buryatia_online.- Мы прервали экскурсионную программу и вернулись на то место, где были вчера и уберём не только это место, но и всю местность около мыса Хобой, - говорит за кадром сотрудник турфирмы, которая предлагает туры на остров Ольхон.