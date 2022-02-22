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Турфирма попросила прощения за «нагадивших» туристов на Байкале

Турфирма попросила прощения за «нагадивших» туристов на Байкале
Бизнес, 
Туроператор убрал мусор за своими туристами

Жителей Бурятии возмутила непорядочность туристов, отдыхавших недавно на Ольхоне. После них осталась куча мусора, а также кострище. В том числе туристы забавлялись распитием алкоголя из лунок во льду (этот новомодный ритуал, кстати, жители побережий Байкала не одобряют), но трубочки и прочий мусор бросили на озере.

После гневных комментариев в соцсети турфирма «Байкал Макс» разместила видео уборки мусора на озере вблизи острова Ольхон. Сотрудники компании собрали мешок мусора, убрали следы кострища и попросили прощения за своих туристов, которые не удосужились прибрать за собой на Байкале. Видео появилось в паблике buryatia_online.

- Мы прервали экскурсионную программу и вернулись на то место, где были вчера и уберём не только это место, но и всю местность около мыса Хобой, - говорит за кадром сотрудник турфирмы, которая предлагает туры на остров Ольхон.

 

В своём сообщении туроператор признается, что не уследили за своими туристами.

- Совершили ужасную ошибку, просим прощения. Еще просим, пожалуйста, выставите опровержение, что мы сразу среагировали, вот вам видеодоказательство. Но то, что нам приписывают кострище и весь мусор там, мы так не поступаем, мы даже у себя на лагере поставили биотуалет, что бы туристы по углам не бегали, скиньте, пожалуйста, опровержение. Мы все убрали, - говорится в посте.


туристы Байкал мусор

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