Молодёжь от 18 до 21 года чаще оформляет ипотеку на готовое жилье – Сбер



«Наиболее привлекательной ипотечной программой для молодежи в возрасте от 18 до 21 года является «Приобретение готового жилья». Заемщики такого возраста отказывается от перспективы приобретения нового жилья и возможности обустройства «под себя», в пользу высокой скорости переезда, отсутствия дополнительных трудно прогнозируемых расходов: закупка материалов, поиск подрядчиков. Мы постоянно улучшаем условия жилищных кредитов и уверены, что снижение возраста заёмщиков поможет молодёжи осуществить свою мечту о собственной квартире. Учитывая положительную динамику с сентября 2021 по декабрь 2021, можно предположить, что количество сделок продолжит увеличиваться».



Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн на Домклик.



Условия выдачи ипотечных кредитов для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории. Процентная ставка в первый год кредита — от 0,1%, первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 100 млн рублей. Стаж на текущем месте работы — не менее трёх месяцев.



Справка:



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.



В сентябре 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке. Теперь получить кредит на жильё можно с 18 лет — ранее минимальный возраст заёмщиков составлял 21 год. За время действия условий более тысячи человек смогли оформить такой кредит на сумму более 2,8 млрд. руб. В большинстве сделок ипотека оформлена на готовое жилье.Наибольшее количество сделок было заключено в следующих регионах: Московская область, Уфа, Екатеринбург, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск. Программа является востребованной в большей степени среди женщин (66%). Основная доля заемщиков не состоит в браке (82%).