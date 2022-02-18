 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 февраля

17 февраля

Популярное

Молодёжь от 18 до 21 года чаще оформляет ипотеку на готовое жилье – Сбер

Молодёжь от 18 до 21 года чаще оформляет ипотеку на готовое жилье – Сбер
Бизнес, 
Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы

В сентябре 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке. Теперь получить кредит на жильё можно с 18 лет — ранее минимальный возраст заёмщиков составлял 21 год. За время действия условий более тысячи человек смогли оформить такой кредит на сумму более 2,8 млрд. руб. В большинстве сделок ипотека оформлена на готовое жилье.

Наибольшее количество сделок было заключено в следующих регионах: Московская область, Уфа, Екатеринбург, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск. Программа является востребованной в большей степени среди женщин (66%). Основная доля заемщиков не состоит в браке (82%).

Николай Васев, вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка:

«Наиболее привлекательной ипотечной программой для молодежи в возрасте от 18 до 21 года является «Приобретение готового жилья». Заемщики такого возраста отказывается от перспективы приобретения нового жилья и возможности обустройства «под себя», в пользу высокой скорости переезда, отсутствия дополнительных трудно прогнозируемых расходов: закупка материалов, поиск подрядчиков. Мы постоянно улучшаем условия жилищных кредитов и уверены, что снижение возраста заёмщиков поможет молодёжи осуществить свою мечту о собственной квартире. Учитывая положительную динамику с сентября 2021 по декабрь 2021, можно предположить, что количество сделок продолжит увеличиваться».

Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн на Домклик.

Условия выдачи ипотечных кредитов для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории. Процентная ставка в первый год кредита — от 0,1%, первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 100 млн рублей. Стаж на текущем месте работы — не менее трёх месяцев.

Справка:

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.
Сбер ипотека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Сбере превысил 3 трлн рублей
Кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Сбере превысил 3 трлн рублей
Бизнес, 18.02.2022
Основным драйвером роста кредитного портфеля выступает жилищное строительство
Сбер стал лучшим работодателем России
Сбер стал лучшим работодателем России
Бизнес, 18.02.2022
По результатам рейтинга HeadHunter Сбер занял первое место среди крупнейших компаний и набрал максимальный совокупный балл — 126,4
Не надевают маски и не проверяют коды в парикмахерских и кафе Улан-Удэ
Не надевают маски и не проверяют коды в парикмахерских и кафе Улан-Удэ
Бизнес, 18.02.2022
В столице Бурятии за несоблюдение антиковидных мер составили 28 протоколов
УФАС Бурятии пресекло незаконную рекламу финансовых услуг
УФАС Бурятии пресекло незаконную рекламу финансовых услуг
Бизнес, 18.02.2022
С жалобой в антимонопольный орган обратился гражданин
Сбер продлил сроки приёма заявок на всероссийский акселератор бизнес-проектов
Сбер продлил сроки приёма заявок на всероссийский акселератор бизнес-проектов
Бизнес, 18.02.2022
До 1 марта 2022 г. продлён срок приёма заявок от школьников и студентов России на участие в образовательных проектах Сбера: SberZ и SberStudent-2022
Мастеров Бурятии ждут на выставке «Ладья. Весенняя фантазия-2022»
Мастеров Бурятии ждут на выставке «Ладья. Весенняя фантазия-2022»
Бизнес, 18.02.2022
Праздник народного искусства состоится со 2 по 6 марта в Москве
Цифровая устойчивость станет главной темой международного тренинга Cyber Polygon
Цифровая устойчивость станет главной темой международного тренинга Cyber Polygon
Бизнес, 18.02.2022
Cyber Polygon 2022 пройдёт 8 июля и будет посвящён цифровой устойчивости в эпоху облаков
В Бурятии снимут ограничения для общепита и ночных клубов
В Бурятии снимут ограничения для общепита и ночных клубов
Бизнес, 17.02.2022
В том числе сняли запрет на работу баров и ресторанов ночью
В Бурятии 87 га сельхозучастков заросли травой
В Бурятии 87 га сельхозучастков заросли травой
Бизнес, 17.02.2022
Арендатору выдано предостережение
В Бурятии увеличилось число проверок Роспотребнадзора
В Бурятии увеличилось число проверок Роспотребнадзора
Бизнес, 16.02.2022
Назначено штрафов на сумму более миллиона
Специальный тариф поможет родителям Бурятии защитить детей
Специальный тариф поможет родителям Бурятии защитить детей
Бизнес, 16.02.2022
МегаФон предлагает решение для защиты ребёнка от интернета
В Бурятии 15-летний школьник организовал фермерский бизнес
В Бурятии 15-летний школьник организовал фермерский бизнес
Бизнес, 15.02.2022
Школьник Цыван с четвёртого класса зарабатывает благодаря своему труду  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^