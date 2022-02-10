Lamborghini сняла рекламу спорткара на Байкале

Кроссовер Urus промчался вдоль байкальских деревень
Компания Lamborghini сняла ролик для спортивного кроссовера Urus на льду Байкала. Официальное видео на YouTube-канале опубликовали накануне, 9 февраля.
- Кто знал, что озеро Байкал может стать гоночной трассой? Что ж, Lamborghini Urus превратил его в идеальное место для невероятного выступления. Именно так наш супервнедорожник создаёт неповторимые, захватывающие дух эмоции. Не то, что ты видишь каждый день, - говорится в подписи к ролику.
Здесь же подписаны характеристики к автомобилю: смешанный расход топлива 12,7 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле 325 г/км (WLTP EU27).
На видео показан оранжевый автомобиль, который мчится вдоль прибайкальских деревень, а затем едет по льду Байкала. За иномаркой наблюдает девушку. Также показаны красоты байкальской природы: заснеженные леса, горы, ледяные пещеры.
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