Читинка выиграла суд за неудачное наращивание ресниц перед свадьбой



Решение суда вступило в законную силу.



Как сообщал «Байкал-Daily», два года назад похожий случай произошёл и в Улан-Удэ: девушка после неудачного похода к мастеру по наращиванию ресниц

Решение суда вступило в законную силу.Как сообщал «Байкал-Daily», два года назад похожий случай произошёл и в Улан-Удэ: девушка после неудачного похода к мастеру по наращиванию ресниц получила заболевание глаз

Суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы Читы к индивидуальному предпринимателю о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.В августе 2017 года, за 5 дней до своей свадьбы, читинка обратилась в один из косметических салонов для наращивания ресниц. В процессе оказания услуг из-за попадания клея она получила заболевание глаз. Невеста понесла расходы на лечение в сумме свыше 3,5 тысяч рублей. За свои страдания она запросила компенсацию в сумме 200 тысяч рублей.Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Тогда суд принял во внимание доводы бизнесмена о невыполнении клиентки в процессе услуги указания держать глаза закрытыми. Также суд посчитал недоказанным возникновение заболевания глаз именно в результате действий косметолога.- Забайкальский краевой суд отменил решение районного суда, указав, что в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе), а не на потребителе. Кроме того, в соответствии с принятым в 2015 году государственным стандартом «Наращивание ресниц» при оказании услуги должны быть обеспечены безопасные условия для здоровья клиентов. Мастер, оказывавший услугу, должен был прекратить проведение процедуры после того, как клиент стал открывать глаза, а не продолжать её, допустив попадание химического препарата в глаза клиента, - поясняют в прокуратуре.Новым решением суд удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу девушки 3,5 тысяч рублей материального вреда, 5 тысяч в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 4,2 тысяч.