В Бурятии аннулировали аукцион по обустройству экотроп за 2 миллиона

Бизнес, Фото: Валерий Митяшов, для Baikal-daily.ru

Результаты аукциона по обустройству и оборудованию экологических троп для национального парка «Тункинский» аннулированы



27 декабря Бурятское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ТехноСтрой» на положения документации электронного аукциона на выполнение работ «Шулуты». Заказчик – ФГБУ «Национальный парк «Тункинский». Начальная (максимальная) цена контракта составляла 2 100 000 рублей.



В своей жалобе ООО «ТехноСтрой» указало на ряд нарушений закона о контрактной системе (44-ФЗ), допущенных заказчиком: требование обеспечения заявки в размере 5% от начальной цены контракта при установленном законом 1%; изложение в документации и проекте контракта некоторых положений закона в устаревшей редакции; указание в информационной карте документации и в извещении о проведении аукциона противоречащих друг другу сведений о датах подачи заявок, рассмотрения заявок на участие в аукционе и дате проведения аукциона.



Комиссия УФАС признала жалобу обоснованной, выдала заказчику предписание об аннулировании аукциона.



Материалы жалобы переданы должностному лицу для возбуждения административного производства по соответствующей статье КоАП РФ, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.



