Читинка обманывала любителей совместных закупок

Полицейские установили её причастность к 15 фактам мошенничества



В полицию Читы начали поступать заявления от местных жителей о хищении денег под предлогом продажи вещей. Оперативники установили, что обманутые состояли в группе мессенджера о совместных закупках, в которой они заказывали вещи у определённого человека.



- Администратор группы первое время, выполняла обязательства перед клиентами и забайкалки в срок получали заказанные товары, однако позднее, отправив предоплату за заказы в сумме от 2700 до 77 000 рублей, потерпевшие не дождались вещей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя читинка. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В настоящее время установлена её причастность к 15 фактам мошенничества.



Девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.





