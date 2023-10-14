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Читинка обманывала любителей совместных закупок

Читинка обманывала любителей совместных закупок
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Полицейские установили её причастность к 15 фактам мошенничества

В полицию Читы начали поступать заявления от местных жителей о хищении денег под предлогом продажи вещей. Оперативники установили, что обманутые состояли в группе мессенджера о совместных закупках, в которой они заказывали вещи у определённого человека.

- Администратор группы первое время, выполняла обязательства перед клиентами и забайкалки в срок получали заказанные товары, однако позднее, отправив предоплату за заказы в сумме от 2700 до 77 000 рублей, потерпевшие не дождались вещей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя читинка. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В настоящее время установлена её причастность к 15 фактам мошенничества.

Девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


Чита мошенничество

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