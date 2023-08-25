Её жертвами стали минимум десять человек
В начале августа в полицию начали поступать заявления от жительниц Читы и районов края о краже у них денег под предлогом продажи вещей.
Полицейские выяснили, что потерпевшие состояли в группе мессенджера по закупкам вещей. Администратор группы первое время выполняла обязательства перед клиентами и забайкалки в срок получали заказанные товары, а летом, отправив предоплату за заказы в сумме от 2000 до 5000 рублей, потерпевшие не дождались вещей.
Сотрудники полиции установили и опросили администратора группы. Ею оказалась 28-летняя читинка. В настоящее время установлена её причастность к 10 фактам мошенничества. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ.
Оперативники продолжают устанавливать других возможных потерпевших от действий подозреваемой, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите администратор совместных закупок оказалась мошенницей
Происшествия, Фото:
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