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В Чите администратор совместных закупок оказалась мошенницей

В Чите администратор совместных закупок оказалась мошенницей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Её жертвами стали минимум десять человек

В начале августа в полицию начали поступать заявления от жительниц Читы и районов края о краже у них денег под предлогом продажи вещей.

Полицейские выяснили, что потерпевшие состояли в группе мессенджера по закупкам вещей. Администратор группы первое время выполняла обязательства перед клиентами и забайкалки в срок получали заказанные товары, а летом, отправив предоплату за заказы в сумме от 2000 до 5000 рублей, потерпевшие не дождались вещей.

Сотрудники полиции установили и опросили администратора группы. Ею оказалась 28-летняя читинка. В настоящее время установлена её причастность к 10 фактам мошенничества. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ.

Оперативники продолжают устанавливать других возможных потерпевших от действий подозреваемой, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
Чита мошенничество

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