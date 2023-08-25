В Чите администратор совместных закупок оказалась мошенницей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Её жертвами стали минимум десять человек



В начале августа в полицию начали поступать заявления от жительниц Читы и районов края о краже у них денег под предлогом продажи вещей.



Полицейские выяснили, что потерпевшие состояли в группе мессенджера по закупкам вещей. Администратор группы первое время выполняла обязательства перед клиентами и забайкалки в срок получали заказанные товары, а летом, отправив предоплату за заказы в сумме от 2000 до 5000 рублей, потерпевшие не дождались вещей.



Сотрудники полиции установили и опросили администратора группы. Ею оказалась 28-летняя читинка. В настоящее время установлена её причастность к 10 фактам мошенничества. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ.



Оперативники продолжают устанавливать других возможных потерпевших от действий подозреваемой, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

