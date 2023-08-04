Женщина отдала ей деньги за несуществующую одежду
58-летняя жительница Комаричского района Брянской области стала жертвой аферистки из Бурятии. Началось всё с того, что она решила заказать в Интернете одежду и перевела 7300 рублей на указанный номер банковской карты.
Обещанный товар женщина так и не дождалась – «продавец» перестал выходить на связь. Злоумышленницей оказалась 32-летняя жительница Бурятии. Сотрудники полиции вычислили её в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Мошенница уже во всём созналась и пояснила правоохранителям, что получала деньги от покупателей на банковскую карту, оформленную на другого человека, а уже потом переводила поступившие средства на свой счёт. Как сообщили в УМВД России по Брянской области, против преступницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).
Мошенница из Бурятии выманила 7 с лишним тысяч у жительницы Брянской области
Происшествия, Фото:
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