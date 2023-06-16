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В Улан-Удэ пострадавшему от взрыва присудили компенсацию в 300 тысяч

В Улан-Удэ пострадавшему от взрыва присудили компенсацию в 300 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ЧП произошло на газозаправочной станции на улице Ботаническая

В Улан-Удэ один из пострадавших при взрыве и пожаре на газовой АЗС получит компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Инцидент произошёл в январе 2022 года на газозаправочной станции по улице Ботаническая. В «Газели» взорвался газовый баллон, из-за чего сам микроавтобус сгорел дотла, а огонь перекинулся на помещение бокса.

- Такой звук – «Бууум». Думал, машины столкнулись. А там мужчины без одежды выбегают. Всё сгорело на них, - рассказывал «Байкал-Daily» очевидец.

Пострадали шесть человек, у всех были ожоги: от 10% тела до 40%.

На владельца СТО было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Приговор ещё не вынесен, дело находится на рассмотрении в Железнодорожном районном суде.

Зато удовлетворён иск прокурора Железнодорожного района к владельцу СТО об установлении трудовых отношений с одним из пострадавших работников, признании произошедшего с ним несчастного случая, связанным с производством, и страховым случаем и взыскании компенсации морального вреда.

- Ответчик, осуществляющий деятельность по установке, обслуживанию и ремонту газобаллонного оборудования, допустил к ремонту автомобиля мужчину без оформления трудовых отношений, не обеспечив ему безопасные условия труда, - пояснили в прокуратуре Бурятии.

Суд назначил пострадавшему мужчине компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Владелец СТО пытался обжаловать решение, но безуспешно. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии решение суда первой инстанции оставила без изменения.
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