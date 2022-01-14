В Улан-Удэ стали известны подробности взрыва на газовой АЗС

Во время ЧП на газовой АЗС в Улан-Удэ пострадали шесть человек, официально подтвердили в ГУ МЧС по Бурятии. По информации «Байкал-Daily», они получили травмы средней степени тяжести.
Сегодня днём очевидцы сообщили о взрыве и начавшемся пожаре на территории газовой АЗС на улице Ботаническая. «Я в машине сидел. Такой звук – «Бууум». Думал, машины столкнулись. А там мужчины без одежды выбегают. Всё сгорело на них», - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
Взрыв произошёл в «Газели», которая перевозила газовые баллоны. Сам микроавтобус сгорел дотла.
Сообщение о пожаре поступило на центральный пункт пожарной связи в 13.56 часов.
- На момент прибытия первого пожарного подразделения горело помещение бокса и автомобиль «Газель». В течение получаса пожарные ликвидировали открытое горение. Пожар ликвидировали двумя звеньями газодымозащитной службы. Площадь пожара составила 40 кв.метров, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В ходе тушения из строения вынесли четыре газовых баллона.
К ликвидации пожара привлекались семь единиц техники и 26 сотрудников.
На месте работает дознаватель МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причина инцидента устанавливается.