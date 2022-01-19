В Улан-Удэ из-за взрыва на газовой АЗС возбудили уголовное дело

По факту взрыва на газозаправочной станции в Улан-Удэ, произошедшего 14 января, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ» (ч.1 ст. 216 УК РФ). Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Инцидент произошёл 14 января на СТО по улице Ботаническая. Здесь произошло воспламенение газовой смеси в газобаллонном оборудовании, которое находилось в микроавтобусе «Газель». В результате взрыва произошёл пожар, площадь которого составила 40 квадратных метров. В ходе тушения пожара вынесли ещё четыре газовых баллона.
По предварительным данным, водитель «Газели» приехал на станцию технического обслуживания для ремонта неисправного газобаллонного оборудования, установленного под днищем машины. Во время парковки в боксе была замечена утечка газа из системы автомобиля, сразу после чего произошло его воспламенение.
В результате происшествия пострадал водитель машины, его пассажир и ещё четверо находившихся на станции мужчин. Все получили ожоги различных частей тела. Из шести пострадавших двое попали в реанимацию.
Лечение пострадавшего при взрыве на газозаправочной станции находится на контроле республиканского минздрава.