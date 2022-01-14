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Двое пострадавших при взрыве в Улан-Удэ находятся в реанимации

Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Все шестеро пострадавших при взрыве на газовой АЗС госпитализированы

В Улан-Удэ рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на газовой АЗС

Стало известно, каково состояние шести пострадавших при взрыве и пожаре на газовой АЗС на улице Ботаническая в Улан-Удэ.

- В 14:03 в оперативный отдел центра медицины катастроф поступила информация о происшествии о том, что в результате взрыва баллона имеются пострадавшие. К месту были направлены бригады центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились шесть человек. Возраст пострадавших 30-40 лет. Им была оказана помощь за 11 минут, после пациенты были доставлены в больницу скорой медицинской помощи, - сообщил главный врач Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

Из шести пострадавших двое находятся в тяжёлом состоянии, сейчас они в реанимации. У них ожоги 30-40% тела.

- Четыре человека были направлены в отделение средней степени тяжести, двое – в реанимационное отделение с тяжёлыми ожогами и шоком, - уточнил Вячеслав Тимкин.

Остальные четверо пострадавших получили ожоги 10% тела.

Как сообщал «Байкал-Daily», взрыв произошёл в «Газели», которая стояла возле газовой заправки. В микроавтобусе, по предварительной информации, взорвался газовый баллон. Загорелось также помещение бокса. Общая площадь пожара составила 40%. В ходе тушения пожара вынесли ещё четыре газовых баллона.

Очевидец рассказал, как после взрыва из АЗС выходили пострадавшие люди, одежда на которых была сожжена.

По факту взрыва проверку начала прокуратура Бурятии. Проведение процессуальной проверки поставлено на контроль прокурора республики.

- Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
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