Житель пригорода Улан-Удэ до смерти забил сожительницу молотком

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Тело обнаружили соседи



Вечером 21 марта в доме в пригородном иволгинском селе Нур-Селение обнаружили тело убитой 48-летней женщины.



Как выяснилось, её до смерти забил молотком 46-летний сожитель.



- По данным следствия, обвиняемый дома из ревности напал на сожительницу, нанёс ей удары молотком по голове и ногами по туловищу. От полученных повреждений женщина скончалась. Её тело обнаружили соседи, которые позвонили в правоохранительные органы. До приезда следственно-оперативной группы обвиняемый скрылся с места преступления, однако ночью вернулся обратно. В этот момент его задержали сотрудники полиции, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство». На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. Суд уже назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.



