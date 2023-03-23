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Житель пригорода Улан-Удэ до смерти забил сожительницу молотком

Житель пригорода Улан-Удэ до смерти забил сожительницу молотком
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Тело обнаружили соседи

Вечером 21 марта в доме в пригородном иволгинском селе Нур-Селение обнаружили тело убитой 48-летней женщины.

Как выяснилось, её до смерти забил молотком 46-летний сожитель.

- По данным следствия, обвиняемый дома из ревности напал на сожительницу, нанёс ей удары молотком по голове и ногами по туловищу. От полученных повреждений женщина скончалась. Её тело обнаружили соседи, которые позвонили в правоохранительные органы. До приезда следственно-оперативной группы обвиняемый скрылся с места преступления, однако ночью вернулся обратно. В этот момент его задержали сотрудники полиции, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство». На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. Суд уже назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

убийство

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