В Иркутской области воспитательница перевела мошенникам 1,5 млн

Женщина лишилась кредитных денег, переведя их на так называемый безопасный счёт



В Иркутской области 52-летняя жительница Нижнеилимского района, работающая воспитателем в детсаду, стала жертвой мошенников.



Она рассказала полицейским, что ей на телефон позвонила незнакомка и представилась сотрудником банка. Собеседница сообщила о подозрительных действиях в её личном кабинете, а также о попытке мошенниками оформить автокредит. А для того, чтобы они не смогли воспользоваться этими средствами, аферисты убедили воспитателя установить приложение «безопасности» и перевести названную сумму на указанный счёт. В результате женщина потеряла 1,5 млн рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».





По информации ГУ МВД по Иркутской области

