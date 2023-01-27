Женщина лишилась кредитных денег, переведя их на так называемый безопасный счёт
В Иркутской области 52-летняя жительница Нижнеилимского района, работающая воспитателем в детсаду, стала жертвой мошенников.
Она рассказала полицейским, что ей на телефон позвонила незнакомка и представилась сотрудником банка. Собеседница сообщила о подозрительных действиях в её личном кабинете, а также о попытке мошенниками оформить автокредит. А для того, чтобы они не смогли воспользоваться этими средствами, аферисты убедили воспитателя установить приложение «безопасности» и перевести названную сумму на указанный счёт. В результате женщина потеряла 1,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
По информации ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области воспитательница перевела мошенникам 1,5 млн
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