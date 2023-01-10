В Улан-Удэ вора поймали, когда он обчищал ювелирный





Утром 1 января в Улан-Удэ сработала охранная сигнализация в ювелирном магазине на улице Ленина. На место незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны.Росгвардейцы скрытно подъехали к магазину и обнаружили, что входная дверь открыта. Внутри находился мужчина, который сперва представился владельцем магазина.Однако сотрудники группы задержания заметили у подозрительного мужчины признаки алкогольного опьянения и не поверили ему. Тогда мужчина пустился наутёк из помещения. А на улице во время задержания и вовсе оказал сопротивление.- Росгвардейцы задержали злоумышленника и посадили его в служебный автомобиль. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что задержанный незаконно проник в ювелирный магазин и, убедившись в отсутствии охраны, стал собирать ювелирные украшения с витрин и складывать в карманы. Благодаря сработавшей охранной сигнализации преступление было пресечено, а злоумышленник был задержан, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Ранее судимый 36-летний мужчина был доставлен в отдел полиции. По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.Украденные ювелирные изделия из серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями (браслеты, кольца, цепи и серьги) изъяты у задержанного и возвращены владельцу.