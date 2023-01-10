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В Улан-Удэ вора поймали, когда он обчищал ювелирный

В Улан-Удэ вора поймали, когда он обчищал ювелирный
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сперва он представился владельцем магазина

Утром 1 января в Улан-Удэ сработала охранная сигнализация в ювелирном магазине на улице Ленина. На место незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны.

Росгвардейцы скрытно подъехали к магазину и обнаружили, что входная дверь открыта. Внутри находился мужчина, который сперва представился владельцем магазина.

Однако сотрудники группы задержания заметили у подозрительного мужчины признаки алкогольного опьянения и не поверили ему. Тогда мужчина пустился наутёк из помещения. А на улице во время задержания и вовсе оказал сопротивление.


- Росгвардейцы задержали злоумышленника и посадили его в служебный автомобиль. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что задержанный незаконно проник в ювелирный магазин и, убедившись в отсутствии охраны, стал собирать ювелирные украшения с витрин и складывать в карманы. Благодаря сработавшей охранной сигнализации преступление было пресечено, а злоумышленник был задержан, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Ранее судимый 36-летний мужчина был доставлен в отдел полиции. По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Украденные ювелирные изделия из серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями (браслеты, кольца, цепи и серьги) изъяты у задержанного и возвращены владельцу.
кража Росгвардия

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