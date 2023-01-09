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Улан-удэнец ограбил прохожего на 200 тысяч рублей

Улан-удэнец ограбил прохожего на 200 тысяч рублей
Происшествия, 
Грабитель снял с жертвы золотые украшения

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска раскрыли грабёж, совершённый ночью 2 января.

Преступление произошло около часа ночи возле магазина на улице Туполева. Жертвой грабежа стал 35-летний прохожий, который был изрядно пьян. На улице он ждал родственницу, с которой приехал на такси за спиртным для продолжения застолья.

Грабитель подозвал нетрезвого мужчину к себе, пригласил сесть в их автомобиль и потребовал отдать ему ювелирные украшения. Преступник снял с жертвы золотые перстень с гравировкой и цепочку. Причинённый ущерб составил 200 тысяч рублей.

- В результате проделанной оперативниками работы 26-летний улан-удэнец был установлен и задержан, а похищенное изъято при личном досмотре в отделе полиции. Кроме драгоценных изделий, у подозреваемого, который 10 лет назад привлекался к уголовной ответственности за грабеж, также обнаружено около 4,5 граммов гашиша. Отметим, от освидетельствования на предмет употребления наркотика он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабёж» и «Незаконное приобретение наркотических средств».

грабеж

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