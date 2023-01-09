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В Забайкалье убили двух сожителей

В Забайкалье убили двух сожителей
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Расправа случилась после ссоры

7 января в Забайкальском крае были убиты мужчина и женщина. Следователи изъяли предметы и биологические образцы, по которым назначены судебные экспертизы. Установлены личности погибших, это 66-летняя женщина и её 65-летний сожитель. На их телах следователи обнаружили колото-резаные ранения. возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух человек».

По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний житель Карымского района. Днём 7 января подозреваемый пришёл в гости в семейной паре. В ходе застолья между мужчинами возникла ссора и подозреваемый нанёс удар ножом мужчине в живот, а затем – несколько ударов по телу женщины. Потерпевшие скончались на месте.

- Следователи допросили подозреваемого, он признался в совершении преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего, и отбывал наказание в местах лишения свободы.
убийство Забайкальский край

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