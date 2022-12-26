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Браконьер, ловивший омуль с помощью фонарей, предстанет перед судом

Браконьер, ловивший омуль с помощью фонарей, предстанет перед судом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил более 80 тысяч рублей

Ночью в октябре транспортные полицейские поймали на озере Байкал браконьера. В Слюдянском районе Иркутской области мужчина на самоходном катере с применением осветительных приборов и фонарей выловил байкальский омуль.

Ущерб, причинённый государству, составил свыше 80 тысяч рублей.

Браконьер признал свою вину, причинённый ущерб возместил.

- Уголовное дело с утверждённым обвинительным актом направлено в мировой судебный участок № 81 Слюдянского района для рассмотрению по существу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
браконьерство омуль

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