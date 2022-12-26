Браконьер, ловивший омуль с помощью фонарей, предстанет перед судом

Ущерб составил более 80 тысяч рублей



Ночью в октябре транспортные полицейские поймали на озере Байкал браконьера. В Слюдянском районе Иркутской области мужчина на самоходном катере с применением осветительных приборов и фонарей выловил байкальский омуль.



Ущерб, причинённый государству, составил свыше 80 тысяч рублей.



Браконьер признал свою вину, причинённый ущерб возместил.



- Уголовное дело с утверждённым обвинительным актом направлено в мировой судебный участок № 81 Слюдянского района для рассмотрению по существу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

