15 ноября

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Полиция Читы вернула украденный автомобильный тент-чехол

Полиция Читы вернула украденный автомобильный тент-чехол
Происшествия, 
Кража произошла ночью

В Чите посреди ночи полицейские заметили двух молодых людей, которые несли в руках крупногабаритный предмет. Это оказался автомобильный тент-чехол, который они сняли с чужой машины во дворе дома.

- Граждане не смогли объяснить происхождение у них имущества и были доставлены в отдел полиции. Оперативники выяснили, что в руках у доставленных был портативный гараж – тент-чехол для автомашины. Молодые люди признались, что сняли его с чужого автомобиля во дворе дома, - сообщает пресс-служба МВД по Забайкальскому краю.

Полицейские нашли владельца машины и рассказали ему о краже. Имущество было возвращено.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Задержанным избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
кража

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