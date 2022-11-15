Полиция Читы вернула украденный автомобильный тент-чехол

Кража произошла ночью



В Чите посреди ночи полицейские заметили двух молодых людей, которые несли в руках крупногабаритный предмет. Это оказался автомобильный тент-чехол, который они сняли с чужой машины во дворе дома.



- Граждане не смогли объяснить происхождение у них имущества и были доставлены в отдел полиции. Оперативники выяснили, что в руках у доставленных был портативный гараж – тент-чехол для автомашины. Молодые люди признались, что сняли его с чужого автомобиля во дворе дома, - сообщает пресс-служба МВД по Забайкальскому краю.



Полицейские нашли владельца машины и рассказали ему о краже. Имущество было возвращено.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Задержанным избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

