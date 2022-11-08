В Забайкалье ребёнку отсудили 15 тысяч за нападение соседской собаки

Собака сорвалась с цепи и набросилась на ребёнка
Прокуратура Приаргунского района Забайкальского края провела проверку по обращению жительницы районного центра, ребёнок которой получил травму от укуса собаки.
Инцидент произошёл в апреле, когда маленький ребёнок играл во дворе о соседей. Их собака сорвалась с цепи и укусила ребёнка в область левой ягодицы. Пострадавший испытал острую физическую боль, получил испуг и психологическую травму.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании в пользу ребёнка с владельцев животного компенсации морального вреда.
- Приаргунский районный суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Решение суда в законную силу не вступило.
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Происшествия, Фото:
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