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В Забайкалье ребёнку отсудили 15 тысяч за нападение соседской собаки

В Забайкалье ребёнку отсудили 15 тысяч за нападение соседской собаки
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Собака сорвалась с цепи и набросилась на ребёнка

Прокуратура Приаргунского района Забайкальского края провела проверку по обращению жительницы районного центра, ребёнок которой получил травму от укуса собаки.

Инцидент произошёл в апреле, когда маленький ребёнок играл во дворе о соседей. Их собака сорвалась с цепи и укусила ребёнка в область левой ягодицы. Пострадавший испытал острую физическую боль, получил испуг и психологическую травму.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании в пользу ребёнка с владельцев животного компенсации морального вреда.

- Приаргунский районный суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Решение суда в законную силу не вступило.
Забайкальский край

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