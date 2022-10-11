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В Иркутской области водитель «Лады» вылетел из салона и погиб

В Иркутской области водитель «Лады» вылетел из салона и погиб
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности

Вечером 10 октября на автомобильной дороге недалеко от посёлка Квиток Тайшетского района Иркутской области в ДТП погиб автомобилист.


ДТП произошло на автодороге Тайшет – Чуна – Братск. 50-летний водитель «Лады» на высокой скорости не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.

- От полученных травм водитель скончался до приезда бригады медиков. Он не был пристегнут ремнём безопасности, в связи с чем его выбросило из салона отечественной легковушки в момент опрокидывания, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейскими проводится всесторонняя проверка. Устанавливается все обстоятельства произошедшего.
ДТП смерть

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