В Иркутской области водитель «Лады» вылетел из салона и погиб





Вечером 10 октября на автомобильной дороге недалеко от посёлка Квиток Тайшетского района Иркутской области в ДТП погиб автомобилист.ДТП произошло на автодороге Тайшет – Чуна – Братск. 50-летний водитель «Лады» на высокой скорости не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.- От полученных травм водитель скончался до приезда бригады медиков. Он не был пристегнут ремнём безопасности, в связи с чем его выбросило из салона отечественной легковушки в момент опрокидывания, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Полицейскими проводится всесторонняя проверка. Устанавливается все обстоятельства произошедшего.