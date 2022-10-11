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В Улан-Удэ продавец придумала схему присвоения денег

В Улан-Удэ продавец придумала схему присвоения денег
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Для этого продавец-кассир специально не выдавала чеки

В Улан-Удэ к уголовной ответственности будет привлечена 33-летняя продавец магазина детских товаров.

Заявление поступило в полицию Железнодорожного района в конце сентября, к полицейским обратился директор магазина.

Как выяснилось, женщина работала в торговой точке продавцом-кассиром около года. В сентябре она начала присваивать себе деньги покупателей.

Когда покупатель расплачивался наличными, женщина проводила операцию через кассовый аппарат, но не выдавала чек. А когда покупатель уходил, она проводила операцию отмены покупки, оставляя деньги себе. В течение недели таким образом продавщица присвоила себе около девяти тысяч рублей.

- В ходе расследования возбуждённого уголовного дела по статье «Присвоение», злоумышленница раскаялась в содеянном. Она пообещала возместить причинённый ущерб, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

присвоение денег

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