Для этого продавец-кассир специально не выдавала чеки
В Улан-Удэ к уголовной ответственности будет привлечена 33-летняя продавец магазина детских товаров.
Заявление поступило в полицию Железнодорожного района в конце сентября, к полицейским обратился директор магазина.
Как выяснилось, женщина работала в торговой точке продавцом-кассиром около года. В сентябре она начала присваивать себе деньги покупателей.
Когда покупатель расплачивался наличными, женщина проводила операцию через кассовый аппарат, но не выдавала чек. А когда покупатель уходил, она проводила операцию отмены покупки, оставляя деньги себе. В течение недели таким образом продавщица присвоила себе около девяти тысяч рублей.
- В ходе расследования возбуждённого уголовного дела по статье «Присвоение», злоумышленница раскаялась в содеянном. Она пообещала возместить причинённый ущерб, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ продавец придумала схему присвоения денег
Происшествия, Фото:
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