В Чите грабителя отправили в колонию

Мужчина с камнем напал на девушку



27-летний житель Читы признан виновным в грабеже.



В марте в вечернее время находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина увидел на улице девушку с сумкой на плече. Предполагая, что жертва может оказать сопротивление, он приблизился к ней сзади и ударил камнем по голове, от чего потерпевшая упала на землю.



Вырвав сумку с паспортом, водительскими правами, сотовым телефоном и банковской картой, мужчина скрылся, однако спустя полчаса его задержали сотрудники полиции. До задержания грабитель успел потратить деньги, приобретя алкоголь, сигареты и продукты.



В ходе предварительного расследования ущерб полностью возмещён.



- Ингодинский районный суд г. Читы признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Приговор в законную силу не вступил.

