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В Чите грабителя отправили в колонию

В Чите грабителя отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина с камнем напал на девушку

27-летний житель Читы признан виновным в грабеже.

В марте в вечернее время находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина увидел на улице девушку с сумкой на плече. Предполагая, что жертва может оказать сопротивление, он приблизился к ней сзади и ударил камнем по голове, от чего потерпевшая упала на землю.

Вырвав сумку с паспортом, водительскими правами, сотовым телефоном и банковской картой, мужчина скрылся, однако спустя полчаса его задержали сотрудники полиции. До задержания грабитель успел потратить деньги, приобретя алкоголь, сигареты и продукты.

В ходе предварительного расследования ущерб полностью возмещён.

- Ингодинский районный суд г. Читы признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор в законную силу не вступил.
Забайкальский край суд приговор Чита грабеж

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