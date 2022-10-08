Мужчина с камнем напал на девушку
27-летний житель Читы признан виновным в грабеже.
В марте в вечернее время находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина увидел на улице девушку с сумкой на плече. Предполагая, что жертва может оказать сопротивление, он приблизился к ней сзади и ударил камнем по голове, от чего потерпевшая упала на землю.
Вырвав сумку с паспортом, водительскими правами, сотовым телефоном и банковской картой, мужчина скрылся, однако спустя полчаса его задержали сотрудники полиции. До задержания грабитель успел потратить деньги, приобретя алкоголь, сигареты и продукты.
В ходе предварительного расследования ущерб полностью возмещён.
- Ингодинский районный суд г. Читы признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор в законную силу не вступил.
В Чите грабителя отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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